Международная олимпиада курсантов СНГ стартовала в Алматы 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы, впервые в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Министерства обороны Казахстана, стартовала III Международная олимпиада курсантов высших военных учебных заведений государств-участников СНГ по математике.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РК, участие в интеллектуальном турнире принимают команды из шести стран: Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. Команды сформированы из числа курсантов, основные профессиональные образовательные программы подготовки которых предусматривают изучение базовых математических дисциплин общим объемом не более 396 академических часов. Нашу страну на международной олимпиаде представляют курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

«В международной олимпиаде принимают участие умные и талантливые ребята из разных стран СНГ, лучшие в своих военных вузах. Все они имеют очень хорошую подготовку. Но и мы серьезно подготовились. Мы нацелены на самые высокие результаты, покажем максимум знаний, чтобы достойно представить наш институт и нашу страну», - рассказал курсант 4-го курса Айдос Беккулиев.





Оценивать знания курсантов будет компетентное жюри, в состав которого приглашены опытные специалисты в области математики из числа профессорско-преподавательского состава гражданских вузов, а также сотрудников профильных научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Казахстана. Итоги подведут уже 13 апреля. Имена победителей назовут на торжественной церемонии закрытия олимпиады.

Международная олимпиада проводится в целях повышения качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирования и раскрытия научных и творческих способностей курсантов, а также повышения квалификации профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений и развития методик преподавания. В этом году она посвящается 25-летию образования Совета министров обороны государств-участников СНГ, который на сегодняшний день является надежным инструментом повышения международного доверия, развития дружественных связей и обмена научно-образовательным опытом.

В целом помимо математики программа международной олимпиады включает такие дисциплины, как военная история, иностранный язык, военно-профессиональная подготовка и информатика. Олимпиады по каждому из предметов традиционно проводятся в разных военных учебных заведениях России, впервые одна из них проходит и в Казахстане.





Военные вузы нашей страны на интеллектуальных турнирах представляют лучшие курсанты Военных институтов Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.