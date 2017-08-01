Международная экспедиция отправилась на родину Чингисхана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня начала свою работу ІІІ международная экспедиция «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти», организованная Международной Тюркской академией (TWESCO). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

Группа исследователей и журналистов во главе с президентом Академии Дарханом Кыдырали отправилась в город Улан-Батор, столицу Монголии.



Основная цель международной экспедиции: пробуждение исторического сознания в связи с памятными местами, имеющими сакральное значение, которым было уделено особое внимание в статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Маршрут экспедиции начинается с малой родины Чингисхана - местности Бурхан Халдун в Хэнтэйском аймаке Монголии, и продолжается до усыпальниц Жошы-хана и Алаша-хана в Улытау.







Запланировано, что перед тем как отправиться в Хэнтэйский аймак, члены экспедиции проведут ряд встреч в столице Монголии.



Следует отметить, что экспедиция организована в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между TWESCO и Национальным музеем Монголии в августе 2016 года. Этот документ дает возможность снарядить археологическую экспедицию и проводить совместные раскопки в древнетюркских комплексах, обнаруженных в Хэнтэйском аймаке Монголии.