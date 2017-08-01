Погода
Астана 22 °С
Алматы 20 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

Международная экспедиция отправилась на родину Чингисхана

Международная экспедиция отправилась на родину Чингисхана
14 Августа 2017 20:42 326

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня начала свою работу ІІІ международная экспедиция «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти», организованная Международной Тюркской академией (TWESCO). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

Группа исследователей и журналистов во главе с президентом Академии Дарханом Кыдырали отправилась в город Улан-Батор, столицу Монголии.

Основная цель международной экспедиции: пробуждение исторического сознания в связи с памятными местами, имеющими сакральное значение, которым было уделено особое внимание в статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Маршрут экспедиции начинается с малой родины Чингисхана - местности Бурхан Халдун в Хэнтэйском аймаке Монголии, и продолжается до усыпальниц Жошы-хана и Алаша-хана в Улытау.

Международная экспедиция отправилась на родину Чингисхана

Запланировано, что перед тем как отправиться в Хэнтэйский аймак, члены экспедиции проведут ряд встреч в столице Монголии.

Следует отметить, что экспедиция организована в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между TWESCO и Национальным музеем Монголии в августе 2016 года. Этот документ дает возможность снарядить археологическую экспедицию и проводить совместные раскопки в древнетюркских комплексах, обнаруженных в Хэнтэйском аймаке Монголии.

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Туған жер, Наука, История Казахстана,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив