Между застройщиком ЖК «Коркем Tower» и МВК достигнуто соглашение
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между застройщиком ЖК «Коркем Тауер» ТОО «Industrial Innovation Group» и Межведомственной Комиссией (МВК) достигнуто соглашение.
По предложению акимата, застройщик окончательно приводит в соответствие документы в течение 30 рабочих дней и передает земельный участок в собственность ЖСК «Коркем Тауер». Тем самым, деятельность ЖСК становится абсолютно законной, и права его членов полностью защищенными.
ЖК «Коркем Tower» - это строящийся жилой комплекс, состоящий из трёх 22-этажных башен и отдельно стоящего паркинга, расположенный рядом с пересечением улиц Айтматова и Орынбор в Есильском районе Астаны.
Башни жилого комплекса возводятся по монолитно-каркасной технологии, с заполнением простенков пеноблоком, утеплением наружных стен минеральной ватой. Наружная облицовка будет выполнена преимущественно тонированным стеклом.
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