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Между застройщиком ЖК «Коркем Tower» и МВК достигнуто соглашение

25 Декабря 2017 17:37 409
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Между застройщиком ЖК «Коркем Tower» и МВК достигнуто соглашение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между застройщиком ЖК «Коркем Тауер» ТОО «Industrial Innovation Group» и Межведомственной Комиссией (МВК) достигнуто соглашение. 

По предложению акимата, застройщик окончательно приводит  в соответствие документы в течение 30 рабочих дней и передает земельный участок в собственность ЖСК «Коркем Тауер». Тем самым, деятельность ЖСК становится абсолютно законной, и права его членов полностью защищенными.

ЖК «Коркем Tower» - это строящийся жилой комплекс, состоящий из трёх 22-этажных башен и отдельно стоящего паркинга, расположенный рядом с пересечением улиц Айтматова и Орынбор в Есильском районе Астаны.

Башни жилого комплекса возводятся по монолитно-каркасной технологии, с заполнением простенков пеноблоком, утеплением наружных стен минеральной ватой. Наружная облицовка будет выполнена преимущественно тонированным стеклом.


Между застройщиком ЖК «Коркем Tower» и МВК достигнуто соглашение 

 

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Ключевые слова: Астана, Жилье,
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