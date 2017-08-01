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Между странами ЕАЭС распределили квоты на различные виды сельхозпродукции

Между странами ЕАЭС распределили квоты на различные виды сельхозпродукции
18 Августа 2017 22:44 240

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы внешнеторговых отношений и таможенного администрирования обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 18 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Россия и Беларусь поделят между собой тарифную квоту на некоторые виды длиннозерного риса из Вьетнама, который планируется поставлять в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2018 году. По Соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом в страны Союза ежегодно с применением нулевой ставки таможенной пошлины может импортироваться 10 тыс. т риса, соответствующего следующим характеристикам: полностью обрушенный, с отношением длины к ширине, равным 3 или более, классифицируемый кодами 1006 30 670 и 1006 30 980 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. За рис, ввезенный сверх квоты, придется заплатить 10% от таможенной пошлины, но не менее 0,03 евро за 1 кг.
Распределение объема тарифных квот между государствами-членами ЕАЭС возложено на Коллегию ЕЭК в соответствии с Договором о ЕАЭС. При этом учитываются объемы потребления и производства тех или иных видов продукции на территории стран Союза.

Между странами ЕАЭС распределили квоты на различные виды сельхозпродукции

В настоящее время Казахстан и Кыргызстан полностью покрывают свои потребности в рисе. В Армении в отношении таких сортов риса в 2018 году будет применяться нулевая ставка таможенных пошлин в связи с действием переходных положений, согласованных при присоединении страны к Союзу. Поэтому квота будет распределена между Беларусью и Россией. Страны получат 961 т и 9 039 т, соответственно.

Члены Коллегии ЕЭК приняли решение о распределении квот в отношении различных видов мясной и молочной продукции, ввозимых в ЕАЭС с применением пониженной ставки таможенной пошлины. Так как в Армении в отношении рассматриваемых товаров применяется ставка таможенных пошлин ниже, чем предусмотрено Единым таможенным тарифом ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), то квоты были распределены между четырьмя странами Союза в соответствии с их предложениями.

В частности, Республика Беларусь получит 20 тыс. т свинины, мяса кур 10 тыс. т и мяса индейки 0,9 тыс. т. В Кыргзыскую Республику будет направлено мяса крупного рогатого скота 3,5 тыс. т, свинины - 3,5 тыс. т, мяса птицы- 58 тыс. т. На Республику Казахстан придется мяса крупного рогатого скота 21 тыс. т, мяса птицы - 140 тыс. т, на Российскую Федерацию мяса крупного рогатого скота - 570 тыс. т, свинины - 430 тыс. т, мяса птицы - 364 тыс. т, молочной сыворотки - 15 тыс. т.

Временно, сроком на один год, в отношении ряда комплектующих для производства велосипедов будет применяться нулевая таможенная пошлина. На сегодняшний день таможенная пошлина на них составляет от 5 до 15%. Коллегия ЕЭК приняла решение о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС ряда комплектующих для производства велосипедов, таких как резиновые шины, камеры, роликовые цепи, рамы из материалов, отличных от стали и алюминия, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали и т.д. Исключение составляют рамы для велосипедов, в отношении которых предлагается обнулить таможенную пошлину на 3 года.

Решение позволит увеличить объемы выпуска велосипедов различных типов и расширить продуктовую линейку. Применение нулевой пошлины на комплектующие станет стимулом для снижения себестоимости производства велосипедов, а также повысит конкурентоспособность производителей из стран ЕАЭС на внутреннем и внешних рынках. В настоящее время доля заявленных комплектующих в себестоимости готовой продукции составляет 73%. В том числе 31% приходится на рамы и 14% - на шины и камеры. Основной импортер - Китай (порядка 90%).

Сейчас в странах ЕАЭС не производятся роликовые цепи, ступицы, цепные звездочки, тормоза, педали, кривошипные механизмы, устройства переключения передач и ряд других деталей для велосипедов. Имеющиеся мощности и выпускаемая номенклатура шин, камер и рам не удовлетворяют потребности производителей. В частности, в ЕАЭС производятся только стальные рамы.

По данным ЕЭК, импорт шин и покрышек для велосипедов в государства-члены Союза в 2016 году составил 6,2 млн шт., при этом 78% пришлось на Россию. Поставки велосипедных рам в 2016 году составили 1,14 млн шт.

В конце 2017 года на Жуковском веломотозаводе планируется ввести в эксплуатацию линию по производству алюминиевых рам различных моделей. Реализация проекта позволит выпускать до 1,5 млн рам в год. Еще один завод по выпуску алюминиевых рам для велосипедов мощностью до 2,5 млн шт. в год может быть построен ОАО «ОК РУСАЛ».

На два года, до 31 декабря 2019 года, продлен срок действия нулевой ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов какао-продуктов. Ранее решением Коллегии ЕЭК от 24 февраля 2016 года была обнулена ввозная таможенная пошлина на какао-пасту, какао-масло и какао-жир. До этого на какао-пасту таможенная пошлина составляла 3%, на какао-масло и какао-жир - 5%. Введение временной нулевой ставки ввозных таможенных пошлин оказались эффективной мерой поддержки кондитерских предприятий. Укрепился экспортный потенциал, снизились издержки производства и повысилась конкурентоспособность производителей кондитерских изделий стран ЕАЭС.

Анализ импорта/экспорта какао-бобов, продуктов их переработки и готовых изделий, содержащих какао, из Союза и на его территорию подтверждает достижение поставленных целей. Так, с апреля 2016 года по март 2017 года в условиях применения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на какао-продукты отмечено увеличение объема экспорта из ЕАЭС готовых изделий, содержащих какао, таких как шоколад, шоколадные конфеты, изделия из шоколада и др. По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов экспорт готовых изделий за пределы ЕАЭС увеличился на 15,5% и составил 92,2 тыс. т на сумму 284,5 млн долл. США, при этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 46%. Объем импорта готовых изделий, содержащих какао, уменьшился на 0,2% и составил 74,4 тыс. т на сумму 378,5 млн долл. США.

Коллегия ЕЭК приняла решение о классификации тупфера в товарной позиции 3923 единой ТН ВЭД ЕАЭС. Тупфер предназначается для сохранения и транспортировки проб биологического материала и представляет собой конструкцию, состоящую из стерильной пластмассовой пробирки с пластмассовой крышкой и штока (аппликатора) с ватным тампоном. Этот стерильный зонд-тампон активно применяется в медицине и необходим для безопасной доставки биоматериала в лабораторию с целью анализа в ограниченные сроки (до 5 часов). Например, зонд для мазков используется при транспортировке проб внутри медучреждения, отборе и транспорте проб, взятых на вызове у больного, или при экстренной доставке проб из медучреждения в ближайшую контрольную лабораторию.

Ключевые слова: Экономика, ЕАЭС,
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