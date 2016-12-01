Между Астаной и Тегераном появится прямой авиарейс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Иран договорились работать над упрощением визового режима . Об этом сегодня сообщил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хасана Рухани в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава государства отметил, что после его визита в Иран между Алматы и Тегераном был запущен авиарейс, который курсирует три раза в неделю и его загруженность составляет 65%.

«Планируется также запустить сообщение между Астаной и Тегераном. Также начать конкретные меры по упрощению визового режима, стимулированию развития туризма, не остались без внимания вопросы взаиморасчета между банками двух стран», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства добавил, что Иран примет участие в выставке ЭКСПО-2017 и презентует свои достижения в сфере альтернативной энергии.

«Мы также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Нами достигнута договоренность объединения наших усилий на пути борьбы с такими угрозами как распространение исламофобии, связывание нашей религии с терроризмом и джихадизмом. Мы также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы с международным терроризмом и экстремизмом и иными видами преступлениями. Согласились укреплять взаимодействие наших стран в рамках таких международных организаций как ООН, ОИС, Азиатский Совет, ШОС», - сообщил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также добавил, что поддерживает стремление Ирана к сотрудничеству в рамках ЕАЭС.

«По обсужденным вопросам было достигнуто взаимопонимание. Все это свидетельствует о том, что наши взгляды и позиции схожи. В целом, имеются большие возможности для укрепления взаимоотношений Казахстана и Ирана по всем направлениям», - заключил Нурсултан Назарбаев.