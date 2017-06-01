Мэтры кино показали китайским коллегам павильоны Казахфильма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках фестиваля китайского кино в Алматы прибыла делегация кинематографистов из соседней страны, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В делегацию из Китая вошли заместитель начальника управления информации, печати и телерадио Синцзянь-Уйгурского автономного района Китая (СУАР) Лю Е, заместитель директора киностудии «Тяньшань» Мурат Мамет, продюсер Табыс Жакия, актеры: Данияр Толкын, Кундыз-ай Таш, Абдукерим Аблиз, Дильшат Барат и другие.

Китайских кинематографистов встретили сопредседатель Экспертного совета «Казахфильма» Бекбулат Шекеров, мэтры казахстанского кино Асанали Ашимов, Сатыбалды Нарымбетов а также казахстанские кинематографисты.

Гости посетили киностудию «Казахфильм», где им показали декорацию сериала «Казахское ханство», съемочные павильоны, костюмерный ангар и пленочно-лабораторный комплекс, посмотрели трейлер полнометражного анимационного фильма «Музбалак», находящегося сейчас в производстве. Китайский актер казахского происхождения Данияр Толкын успел посетить кастинг кинокартины «Томирис».

«Мы очень рады, что нам предоставилась возможность посетить павильоны киностудии с большой историей. Хочу отметить, что мы готовы выслушать ваши предложения по совместным проектам»,- сказал начальник управления информации, печати и телерадио СУАР Уан Жычэн.

Обсуждению планов по дальнейшей работе был посвящен круглый стол, где кинематографисты обменялись мнениями о проблемах и достижениях казахстанского и китайского кинематографа. Кинодраматург Нурлан Санжар предложил китайским коллегам создать проект о Шелковом пути.

«Как вы знаете, 9 июня было подписано Межправительственное Соглашение в области совместного кинопроизводства между Министерством культуры и спорта РК и Государственной администрацией КНР по вопросам печати, кино, радио- и телевещания. Согласно этому документу кинематографисты наших стран могут начать делать совместные проекты. Хочу отметить, что киностудия «Казахфильм» уже запустила в производство казахстанско-китайский проект под названием «Композитор». Я надеюсь, что этот проект будет служить мостом между кинематографистами наших стран», - сказал сопредседатель экспертного совета АО «Казахфильм» Бекбулат Шекеров.

Напомним, в рамках Фестиваля китайского кино 10 июня 2017 года в Алматы открылись Дни кино СУАР, организованные Управлением информации, печати и телерадио СУАР, посольством Китая в Казахстане и киностудией «Казахфильм». На открытии Дней синьцзянского кино была показана кинокомедия «Денежные хлопоты». Также в рамках мероприятия, которое продлится с 15 по 28 июня, будут показаны еще три картины: «Там, где начинаются мечты» режиссера Су Лэй, «Гүлбике» и «Настоящая любовь», режиссером обоих картин выступил Шеризат Якуб.