«Методом пряника» намерены стимулировать электронную торговлю в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев рассказал о запланированных изменениях по вопросам регулирования торговой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, для стимулирования «правильных» проплат и повышения прозрачности транзакций, в министерстве предлагают возвращать определенный процент покупателям.

«Мы хотим применить механизм cash-back. Мы хотим, чтобы тем людям, которые будут осуществлять транзакции в электронном виде, возвращался определенный процент от НДС или от суммы покупок (сейчас определяемся). Этот проект мы сейчас хотим реализовать на коммунальном рынке Астаны по договоренности с Комитетом госдоходов, есть обязательство применять контрольно-кассовые аппараты», - сообщил он на заседании межведомственной комиссии.

По его словам, каждому казахстанцу нужно требовать чек, чтобы все торговые предприятия применяли контрольно-кассовые аппараты.

«Поэтому, чтобы стимулировать покупателей к этому, мы хотим использовать «метод пряника» - если будете требовать чек, по итогам года сумма ваших покупок, прошедших через ККА, либо через онлайн транзакции, будет вам возвращена. Единая платежная система позволит осуществлять транзакции, платежи, без обращения в какой-либо банк. На ней будут завязаны все банки, в любой момент закупив продукцию, вы можете осуществить проплату через эту систему. Все это будет считываться по вашему БИНу, лицевому счету», - сказал Бекешев.

Также он добавил, что Нацбанком разрабатывается мобильное приложение единой платежной системы.

«Мы будем стараться свести к минимуму человеческий фактор. Все будет зависеть от того, как мы проработаем эту концепцию, и от людей, которые будут над ней работать», - добавил вице-министр.





Фото: cryptonewslab.com