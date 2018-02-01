«Методом пряника» намерены стимулировать электронную торговлю в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев рассказал о запланированных изменениях по вопросам регулирования торговой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, для стимулирования «правильных» проплат и повышения прозрачности транзакций, в министерстве предлагают возвращать определенный процент покупателям.
«Мы хотим применить механизм cash-back. Мы хотим, чтобы тем людям, которые будут осуществлять транзакции в электронном виде, возвращался определенный процент от НДС или от суммы покупок (сейчас определяемся). Этот проект мы сейчас хотим реализовать на коммунальном рынке Астаны по договоренности с Комитетом госдоходов, есть обязательство применять контрольно-кассовые аппараты», - сообщил он на заседании межведомственной комиссии.
По его словам, каждому казахстанцу нужно требовать чек, чтобы все торговые предприятия применяли контрольно-кассовые аппараты.
«Поэтому, чтобы стимулировать покупателей к этому, мы хотим использовать «метод пряника» - если будете требовать чек, по итогам года сумма ваших покупок, прошедших через ККА, либо через онлайн транзакции, будет вам возвращена. Единая платежная система позволит осуществлять транзакции, платежи, без обращения в какой-либо банк. На ней будут завязаны все банки, в любой момент закупив продукцию, вы можете осуществить проплату через эту систему. Все это будет считываться по вашему БИНу, лицевому счету», - сказал Бекешев.
Также он добавил, что Нацбанком разрабатывается мобильное приложение единой платежной системы.
«Мы будем стараться свести к минимуму человеческий фактор. Все будет зависеть от того, как мы проработаем эту концепцию, и от людей, которые будут над ней работать», - добавил вице-министр.
Фото: cryptonewslab.com
- Аскар Мамин: Инфраструктура на Каспии обеспечивает реализацию транзитного потенциала РК
- 124 км арыков очистили от мусора в Алматы
- Более 1,8 трлн тенге находились в наличном обращении в Казахстане в январе
- Участились случаи отказа в приеме банкноты «Күлтегін» - Нацбанк РК
- Первая легальная биржа криптовалюты может открыться в Казахстане в 2018 году
- Более 70 тысяч авто выпустят в Костанайской области к 2020 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана