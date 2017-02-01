Метели прогнозируют синоптики в Казахстане на 3 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана в пятницу, 3 февраля, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на юге, юго-восточных областях республики осадки. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщили в РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25, на юго-западе области временами более 30 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами - туман, гололед, днем метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28, в горных районах порывы более 30 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами - ночью туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами - метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Мангистауской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами - метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем местами - метель, усиление ветра 15-20 м/с.