Метели и снегопад ожидаются в Казахстане 4 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана в субботу, 4 февраля, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет снег, на юге, юго-востоке республики местами сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, в северной части местами - сильная метель и шквалистый ветер, сообщили в РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается метель, местами сильная, ветер 15-20, порывы 25, местами 30 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25, местами более 30 м/с.

В Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами - метель, ветер 15-20, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области ночью местами ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами - туман, гололед, ветер 17-22 м/с.