АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Место в поселковые детсады Астаны можно будет получить вне очереди, льгота будет распространяться лишь для жителей столичных окраин, передает медиацентр акимата Астаны.

Как сообщил и. о. руководителя столичного управления образования Ануар Жангозин, для этого на портале www.e.astana.kz будет выведена отдельная функция - «Выбор поселкового детского сада».

«В целом, ситуация такая, что в тех садах, которые находятся на окраинах, в частности в Ильинке, Пригородном, комплектование идет медленнее, так как, по сути, эти детсады нужны только для тех людей, которые живут в данном районе. Соответственно, для них мы выделяем отдельную услугу по выдаче направлений в поселковые детсады, чтобы они, не дожидаясь общей очереди, которая, может быть, подойдет не так скоро, могли уже конкретно получить уведомление и идти в свой сад по месту жительства. Но это работает только для тех садов, которые у нас находятся в отдаленных районах», - проинформировал Жангозин.

Как сообщалось, в 2017 году в Астане было выделено 6 310 мест в столичные госдетсады. При этом свободные места в поселковых детских садах вошли в общее количество свободных мест по госдетсадам в столице.

Из общего количества в 2017 году 386 мест было выделено для детей 2011 года рождения, 1 111 мест - для 2012 года рождения, 1 340 - для малышей 2013 года рождения, 2 233 - для 2014 года рождения и 1 240 - для детей 2015 года рождения.

В настоящее время в Астане выдано 2 542 места в госдетсады, 3 769 - находятся на стадии выдачи.

«Из выделенных в 2017 году 6 310 мест у нас в Астане больше половины выдано. Почему еще не все? Потому что мы посылаем уведомление человеку через СМС и электронную почту, но не все люди у нас эти уведомления в итоге берут. Возможно, они переехали, возможно, они уже устроились в частный детсад, поменялись какие-то жизненные условия и, в принципе, место в детсаду больше не нужно. Соответственно, чтобы ускорить выдачу мест, мы сокращаем срок ожидания с 15 до 5 рабочих дней», - рассказал Жангозин.

По его словам, ранее срок ожидания в 15 рабочих дней существенно замедлял процесс комплектования в дошкольных организациях столицы. Родители детей, стоящих следующими в очереди, вынуждены были ждать направления по полмесяца.

«То есть сейчас мы не будем ждать 15 дней, когда родитель зайдет в личный кабинет на портале www.e.astana.kz и подтвердит свое намерение оформляться. Сейчас мы будем ждать пять рабочих дней и после этого уже дальше двигаться по очереди. Эта процедура будет длиться до тех пор, пока мы все выделенные на год места не выдадим», - пояснил Жангозин.