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Место рождения Чингисхана посетила экспедиция Международной Тюркской академии

Место рождения Чингисхана посетила экспедиция Международной Тюркской академии
18 Августа 2017 00:44 110

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В сомоне Дэлгэрхаан Хэнтэйского аймака Монголии прошел международный полевой семинар в рамках ІІІ международной экспедиции «От Хэнтэя до Улытау: возрождение исторической памяти», организованный Международной Тюркской академией (TWESCO) при поддержке Национального музея Монголии. Об этом сообщается на сайте академии.

В научном мероприятии, прошедшем под председательством главы Академии Дархана Кыдырали и директора Национального музея Монголии Д.Сухбаатара, приняли участие ученые-историки, археологи и тюркологи, а также представители ведущих СМИ двух стран.

Перед началом семинара члены экспедиции взошли на гору Бурхан Халдун, на которой родился Чингисхан.

Запланировано, что экспедиционная группа будет проводить археологические раскопки и всесторонние исследования древнетюркских ритуальных комплексов Хаяа Худаг и Гунбурд, расположенных в этом аймаке.

Данная экспедиция, уже в третий раз организованная на монгольской земле, ставит целью пробуждение исторического сознания в связи с памятными местами, имеющими сакральное значение, которым было уделено внимание в статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Следует отметить, что участники экспедиции посетят места в Монголии и Казахстане, значимые для тюркской истории. Таким образом, экспедиция, стартовавшая с горы Бурхан Халдун, проследует к усыпальницам Алаша-хана и Джучи-хана на Улытау.


Место рождения Чингисхана посетила экспедиция Международной Тюркской академии

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Сакральная география, Туған жер, История Казахстана,
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