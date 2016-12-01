Меры жесткой экономии привели к исходу инвесторов из Саудовской Аравии

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в Саудовской Аравии приняли государственный бюджет на следующий год.

Об основных положениях финансового документа крупнейшей страны Ближнего Востока, члена ОПЕК, передает региональный корреспондент «МИА «Казинформ».

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд председательствовал на заседании правительства, где был объявлен государственный бюджет.

«По воле Всевышнего Аллаха мы объявляем государственный бюджет на предстоящий финансовый год на фоне тяжелых экономических условий, от которых страдает большинство государств. Эти условия привели к замедлению темпов роста в мировой экономике и падению цен на нефть, что, в свою очередь, оказывают влияние на нашу страну. Государство стремилось принимать все необходимые меры в отношении этих перемен при условии, чтобы они не влияли на наши поставленные цели, к которым мы стремимся» - сказал король Саудовской Аравии.

- Мы полны решимости усилить элементы нашего народного хозяйства, где мы приняли программу «Видение Королевства Саудовская Аравия 2030», которая откроет более широкие горизонты, укрепит нашу позицию в мировой экономике. Мы также стремимся уделять приоритетное внимание проектам, программам развития и программам, которые непосредственно служат гражданину, а также способствуют активизации роли частного сектора и повышению его вклада в ВВП.

По словам Короля Салмана Аль Сауда, экономика Королевства Саудовская Аравия является одной из крупнейших экономик в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, представляющей собой 25% ВВП региона. Размер экономики Королевства удвоился, и в результате этого Саудовская Аравия стала одной из крупнейших двадцати экономик мира по сравнению с показателями 2003 года, когда она заняла двадцать седьмое место. Средний реальный рост ВВП Королевства за последнее десятилетие составил 4% в год и государственные инвестиции составили 7.1 триллионов риалов в капитальных проектах в сферах инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Дефицит сократился до 297 млрд риалов ($79 млрд) в 2016 г. Он оказался ниже рекордного дефицита 2015 г., составлявшего 367 млрд риалов, а также прогнозируемого правительством, которое готовилось к дефициту в 326 млрд риалов.

Данные процентного соотношения дефицита за 2016 г. еще не были озвучены, но в 2015 г. дефицит бюджета составил 15% от ВВП.

Снижение бюджетного дефицита может успокоить инвесторов, которые уже начали сомневаться в возможности Саудовской Аравии выдержать эпоху низких нефтяных котировок. В текущем году саудовский риал попал под спекулятивное давление, однако в последнее время это давление серьезно снизилось.

Эр-Рияд сократил расходы на льготы для государственных служащих, чтобы сохранить контроль над финансами. Впервые за многие годы он сохранил свои расходы ниже первоначально планировавшегося уровня в 2016 г.: фактические расходы составили 825 млрд. риалов по сравнению с 840 млрд. риалов, которые предполагалось потратить в текущем году.

Выручка оказалась чуть выше, чем ожидалось, составив 528 млрд. риалов вместо 514 млрд. риалов. На ситуацию положительно повлияло решение увеличить коммунальные и визовые сборы.

В проекте бюджета на 2017 г. Саудовская Аравия намерена увеличить расходы до 890 млрд. риалов вместо прежде запланированных 840 млрд. риалов. Но дефицит в следующем году сократится дополнительно до 198 млрд. риалов из-за высоких цен на нефть и роста доходов несырьевого сектора.

Экономический рост в 2016 г. замедлился до 1,4%, что намного ниже средних 4% роста в последнее десятилетие. На это повлиял исход инвесторов, которые были напуганы мерами жесткой экономии, хотя эти инвестиции крайне важны для диверсификации крайне зависимой от нефти экономики Саудовской Аравии.

Бюджет 2017 г. направлен на поддержку экономического роста за счет увеличения государственных расходов на инфраструктуру. В то же время новая система денежных выплат малоимущим гражданам будет компенсировать негативное воздействие роста внутренних цен на энергоносители.