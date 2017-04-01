Меры безопасности усилят на время пасхи в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На время пасхальных праздников в Чехии будут усилены меры безопасности, на улицах городов, в аэропортах и в метро будут дежурить дополнительные наряды полицейских, вооруженных автоматами, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД республики Милан Хованец.

«Повышенные меры безопасности в республике на время праздников принимаются, в том числе, и с оглядкой на последний инцидент в Германии. Дополнительные наряды полицейских, вооруженных автоматами, будут задействованы для охраны порядка на Пражском граде, где весной традиционно много туристов, а также в метро, в международных аэропортах, у костелов, на ярмарках, на крупнейших площадях и улицах, причем не только в столице, но и в ряде иных городов», - сказал глава МВД.

По его словам, в настоящее время ситуация в стране с точки зрения безопасности вполне спокойная, принимаемые на период пасхальных праздников меры носят сугубо превентивный характер. Помимо этого, дополнительное число полицейских будет выделено для контроля ситуации на автодорогах.