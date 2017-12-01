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Мертвой нашли 15-летнюю девушку на крыше дома в Актау
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На крыше дома в Актау нашли мертвой 15-летнюю студентку колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
«Звонок в дежурную часть поступил 18 декабря примерно в 01:49. На место прибыли сотрудники криминальной полиции и следственной группы. По факту смерти девушки проводится досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК «Доведение до самоубийства», - сообщили в ДВД Мангистауской области.
По информации ведомства, студентку первого курса Мангистауского колледжа туризма обнаружили мертвой на крыше жилого дома в 8 микрорайоне 18 декабря. О причинах смерти подростка в ведомстве не сообщают в интересах следствия.
В колледже, где училась погибшая, рассказали, что девушка была общительной, у психолога не наблюдалась.
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