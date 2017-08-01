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Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата «6+1»

Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата «6+1»
14 Августа 2017 18:20 423

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что целью давления на КНДР должно стать возобновление переговоров по ее ядерной программе, передает ТАСС. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу Phoenix.

«Для меня очевидно, что проблема должна быть решена мирно. Целью должен быть поиск переговорного формата, как это было с форматом «6+1», - сказала она. 

 Меркель также поддержала ужесточение санкционного давления на Пхеньян со стороны СБ ООН и выразила надежду, что постоянные члены Совбеза и в будущем будут занимать единую позицию по вопросу Северной Кореи.

© EPA/FELIPE TRUEBA

 

 

Ключевые слова: СМИ,
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