Меркель считает необходимым вернуться к переговорам по КНДР по примеру формата «6+1»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Ангела Меркель убеждена, что целью давления на КНДР должно стать возобновление переговоров по ее ядерной программе, передает ТАСС. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкому телеканалу Phoenix.

«Для меня очевидно, что проблема должна быть решена мирно. Целью должен быть поиск переговорного формата, как это было с форматом «6+1», - сказала она.

Меркель также поддержала ужесточение санкционного давления на Пхеньян со стороны СБ ООН и выразила надежду, что постоянные члены Совбеза и в будущем будут занимать единую позицию по вопросу Северной Кореи.

© EPA/FELIPE TRUEBA