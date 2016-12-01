Mercedes Путина выставили на продажу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За автомобиль, на котором, согласно тексту объявления, ездил президент Российской Федерации Владимир Путин, просят 1.3 млн евро. Об этом сообщает kolesa.kz.

Объявление о продаже Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140) появилось на одном из автомобильных порталов Германии. Однако сама машина находится в России. Бронированный лимузин был выпущен в 1995 году. Автомобиль отвечает классам защиты B6/B7 и может выдержать обстрел пулями калибра 7.62 мм. В движение он приводится 400-сильным 6-литровым V12.

Пробег «140-го» составляет 25 тысяч километров, что достаточно мало для 20-летнего авто. Как уверяет нынешний владелец, на «Пульмане» ездил нынешний президент России Владимир Путин. Если этот лимузин действительно принадлежал российскому политику, то стоимость 1.3 млн евро можно назвать оправданной. Тем не менее, за эти деньги вполне можно приобрести новенький бронированный Pullman S600 Guard в кузове W222.