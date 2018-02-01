Мемориал с именами 68 тысяч фронтовиков появится в парке Победы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В областном центре предстоит масштабная реконструкция парков и скверов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тараз некогда славился как один из самых зеленых городов постсоветского пространства. Здесь имеется пять крупных зеленых массивов - «Майская роща» и парк имени Турара Рыскулова, возраст которых боле ста лет, парки имени Кайрата Рыскулбекова, «Химик» и «Жеңіс», а также несколько скверов. Кардинальные преобразования коснутся и самого «молодого» по возрасту - парка Победы («Жеңіс») имени Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

Парк создан в 1985 году по инициативе городского совета ветеранов войны и труда в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2010 году парк был назван именем Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, уроженца Жамбылской области. Инициатором выступил горсовет ветеранов в связи с 65-летней годовщиной Великой Победы и 100-летием со дня рождения народного батыра. В 2015 году здесь заложили памятную капсулу с посланиями жамбылских ветеранов к 100-летию Великой Победы.

Как сообщили в акимате города Тараза, областное руководство намерено сделать этот парк культурно-историческим, просветительским центром.

«Совет градостроительства рассматривает концепцию развития парков, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Тараза Рустем Даулет. - Что касается реконструкции парка Победы, то рассматриваются предложения архитекторов как наших, местных, так и из Алматы, Шымкента. Имеются к обсуждению различные варианты реконструкции. Организованы общественные согласительные процедуры, в ходе которых должны быть услышаны все общественные мнения».





В числе предложений - возведение музея ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и войны в Афганистане, создание мемориального ансамбля архитектурного комплекса «Аллея воинской доблести», на стелах которого будут вписаны имена 68 тысяч жамбылцев - участников Великой Отечественной войны. Планируется сделать здесь выставку военной техники. В парк «Жеңіс» предлагается перенести мемориал «Вечный огонь», находящийся сейчас в другом конце города на проспекте Толе би, и памятник Бауыржану Момышулы, стоящий у здания театра.

«Есть идея посвятить парк Победы именно теме Великой Победы, - отметил Рустем Даулет. - И здесь же поставить памятник Бауыржану Момышулы, имя которого носит парк. Это будет логично».





По поводу возможного переноса из парка памятника Ленину аким города Тараза встречался в парке «Жеңіс» с партийцами областного комитета КНПК. Отметим, что памятник был установлен в 1959 году на Центральной площади тогда еще города Джамбула. Скульптурное изображение Ленина имеет художественную ценность, его создателем является известный советский архитектор Николай Томский. В середине 90-х памятник перевезли в парк Победы, куда свозили все ленинские памятники, и где появилась «аллея Ильичей».





Аким города заверил, что решение еще находится на стадии обсуждения, а в случае переноса памятника ему найдется достойное место, где он впишется в композицию городского пейзажа и будет доступен для обозрения туристами.

В связи с созданием мемориального ансамбля архитектурного комплекса «Аллея воинской доблести» в регионе проводится уточнение списков участников Великой Отечественной войны, призванных из Жамбылской области, уточнили в городском акимате.