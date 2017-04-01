Мемориал памяти погибших полицейских откроют в Шахтинске  

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мемориал памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет открыт в Шахтинске Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом было заявлено на VII Карагандинском областном слете молодых сотрудников и их наставников, организованном в честь 25-летия казахстанской полиции. Со всех городов Карагандинской области на мероприятие съехались лучшие молодые сотрудники, достигшие высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, и их наставники.

«Главная цель слета - совершенствование работы наставников с молодыми сотрудниками, поиск новых форм и методов работы», - прокомментировал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Бакытжан Кудияров.

Началось мероприятие с открытия музея в здании ОВД Шахтинска в честь 25-летия казахстанской полиции. Затем состоялся круглый стол, в ходе которого руководством ДВД Карагандинской области и акимом Шахтинска были подняты вопросы об открытии в городе мемориала памяти.

«В ближайшее время мемориал памяти погибших полицейских будет открыт», - заверил аким Шахтинска Сержан Аймаков.

Был затронут вопрос об оснащении улиц города камерами видеонаблюдения, что позволит качественно бороться с преступностью и выявлять административные правонарушения. Затем участники слета посетили двух ветеранов органов внутренних дел области, вручили им ценные подарки и цветы.

На общем заседании, которое открыл заместитель начальника ДВД Карагандинской области Ардак Ынтыкбаев, были оглашены основные задачи наставничества, категории сотрудников, подлежащих наставлению, рассказано о роли наставников в совершенствовании целенаправленной воспитательной работы с молодыми специалистами.

«Сегодняшний слет - наглядное свидетельство тому, какое значение придается вопросам сохранения профессионального ядра, совершенствованию института наставничества, обеспечению преемственности поколений, поддержанию и пропаганде лучших традиций, выработанных временем», - сказал полковник полиции Ардак Ынтыкбаев, поблагодарив наставников за работу.

В слете участвовали более 100 наставников и молодых сотрудников из всех регионов Карагандинской области. Тридцать наставников были поощрены денежной премией. Объявили благодарность 14 наставникам. 6 молодых сотрудников получили наручные часы с символикой МВД РК, 9 сотрудников награждены грамотой и 8 благодарственными письмами.

Единым голосованием руководства и участников слета было решено провести следующий VIII слет в Балхаше.







