Мексиканский экстрасенс предсказала исход боя Головкин - Альварес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная в Мексике экстрасенс Мони Виденте, всю свою жизнь посвятившая всевозможным предсказаниям в отношении звезд шоу-бизнеса, политиков и других известных людей, рассказала, каким «видит» бой своего соотечественника Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«GGG - очень хороший соперник, поэтому «Канело» следует быть осторожным. Он изучает каждое твое движение, а затем бросает в бой свое смертельное оружие. «Канело» выиграет 11-й раунд, а в итоге победит единогласным решением судей», - приводит слова Виденте Latintimes.com.

Любопытно, что у мексиканской ясновидящей подписчиков в твиттере больше, чем у «Канело» - 1,35 миллиона читателей.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот поединок следующие коэффициенты: победа Головкина - 1.68, победа Альвареса - 2.56, ничья - 23.