Медведя раздавили грузовиками вахтовики в Якутии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Появившаяся в Сети видеозапись издевательства над медведем вызвала шквал возмущения. Проверку по факту убийства животного ведут прокуратура и Министерство охраны природы Якутии, передает newsru.com . Предположительно, антигероями истории стали вахтовики.

На кадрах, снятых, очевидно, мобильным телефоном, видно, как водитель «Урала» под одобрительные возгласы из кабины несколько раз переезжает медведя, но зверь не сдается. Затем второй «Урал» подъезжает и прижимает медведя к земле. Животное отчаянно пытается выбраться из-под колес, а один из людей добивает его ударами лома по голове.

Запись, вызвавшую возмущение пользователей соцсетей, посмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. «Дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно», - отреагировал он.

Как отмечает «Якутия24», в действиях вахтовиков усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ, - «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Прокуратура республики направила поручение якутской полиции провести процессуальную проверку, ход расследования взят на особый контроль.

Напомним, в сентябре в Сунгарском районе Якутии медведь растерзал сотрудника геологоразведочной экспедиции алмазодобывающей компании «Алроса». Позднее охотники с вертолета обнаружили хищника и застрелили его.

