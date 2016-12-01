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Медведица напала на девушку во время съемок передачи

Медведица напала на девушку во время съемок передачи
27 Декабря 2016 01:08 169

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время съемок программы «Про любовь» Первого канала участницу съемочной группы атаковала медведица, вместе с дрессировщиком участвовавшая в записи.    

Ставший очевидцем мужчина транслировал происходящее в Periscope.

Инцидент произошел в перерыве между съемками. Помощницы режиссера консультировали дрессировщика по поводу действий в кадре, медведица в национальных русских одеждах находилась с ним рядом, выполняя его команды и не проявляя агрессии. В этот момент сотрудница передачи протянула ей руку со спины, пишет Lenta.

Животное резко ударило ее лапой, зацепившись когтями за шнурок от ее бейджа. Она упала на пол лицом вниз, в этот момент зверя оттащил дрессировщик.
 

Судя по всему, медведь испугался неожиданного прикосновения со спины. После случившегося дрессировщик говорит, что предупреждал о том, что животное без разрешения трогать не нужно.

Программа «Про любовь» выходит на Первом канале. Ее ведут музыкант Сергей Шнуров и журналист Софико Шеварднадзе.

 

 

Ключевые слова: СМИ,
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