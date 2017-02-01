Медцентр для пожилых людей откроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый центр геронтологии откроется в столице Казахстана к 9 мая. Все виды лечения в учреждении будут проводиться бесплатно. Об этом сообщается на официальной странице управления здравоохранения Астаны в Facebook.

Зачастую диагностическое дорогостоящее оборудование располагается в разных учреждениях и пожилым людям приходится обследовать глаза в одном месте, а органы слуха в другом, не говоря о компьютерной томографии и др.



«В связи с этим благодаря поддержке акима города Асета Исекешева сейчас появилась возможность открыть Центр геронтологии, который может заработать к 9 мая, в качестве подарка нашим ветеранам. Согласно нормативам все виды лечения будут проводиться бесплатно», - говорится в сообщении.



Казахстанцы чаще отказываются от операций для пожилых родителей, мотивируя тем, что они не желают, чтобы их мамы и папы в преклонном возрасте ложились под «нож».

Управление здравоохранения отмечает, что если своевременно проводить диагностику и лечение, то можно обеспечить пожилым людям возможность активного долголетия. Современные технологии позволяют контролировать состояние здоровья на расстоянии, проводить обследования (например УЗИ, лаборатория) на дому.



«В медцентре будут сфокусированы все виды обследования болезней старческого возраста. Кроме того, наряду с проектом «домашний доктор» будет внедрен проект «доктор на дом», который будет нацелен именно на эту категорию пациентов», - отмечается в сообщении.



Кроме этого, в прошлом году совместно с управлениями физкультуры и спорта, культуры в Астане начат проект спортивно - оздоровительных программ во всех парках города, который получил большую поддержку астанчан. В этом году данный проект будет продолжен.