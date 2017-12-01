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Медсестра в Жамбылской области обманула коллег на 7,4 млн тенге
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде Жуалынского района Жамбылской области слушалось уголовное дело в отношении медсестры центральной районной больницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудница районной больницы работала диетической медсестрой с февраля 2016 года по август 2017 года. За это время она, воспользовавшись доверием своих коллег, уговаривала их под разными предлогами оформлять на себя кредиты и передавать ей выданные банком суммы», - сообщили в пресс-службе суда.
Общая сумма полученных медсестрой от обманутых коллег по работе кредитных денег составила 7 млн 481 тыс тенге.
Потерпевшие предъявили гражданский иск о взыскании с обвиняемой материального ущерба на общую сумму 3 млн тенге.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину в предъявленном обвинении и раскаялась в содеянном. Потерпевшие просили суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.
«Приговором суда Б. признана виновной в совершении уголовного правонарушения. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с условно испытательным на тот же срок. Установлен пробационный контроль. Гражданский иск удовлетворен полностью. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Жуалынского районного суда.
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