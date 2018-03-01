Медпунктам на трассах необходимо дополнительное финансирование - МВД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о функционировании трассово-медицинских пунктов, созданных в 2012 году по поручению Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На данный момент их функционирует 40 по территории страны. Каждый такой пункт оснащен реанимобилем с бригадой экстренного реагирования в составе 5-ти сотрудников - врач, фельдшер, фельдшер-диспетчер, спасатель и водитель-спасатель. Также оборудованы вертолетные площадки для доставки пострадавших с места ДТП. С момента созданиия, то есть с 2012 года пунктами осуществлено более 7 тысяч выездов к местам ДТП, оказана медицинская помощь свыше 7 тысячам пострадавших, из них более 5 тысяч человек были госпитализированы, медицинская помощь оказана более 13 тысячам самостоятельно обратившимся гражданам, участникам дорожного движения, а также жителям близлежащих населенных пунктов», - сказал он круглом столе по предупреждению ЧС.
Вместе с тем, по словам Ю. Ильина, сеть нуждается в дальнейшем развитии.
«С учетом развития транспортно-логистической магистрали Западная Европа - Западный Китай назрела острая необходимость развивать эту сеть, - отметил заместитель министра. - Однако для нормального функционирования и дальнейшего развития столь полезного направления, требуется финансирование».
Фото: yvision.kz
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