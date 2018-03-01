Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии четверых человек, пострадавших сегодня во время пожара в общежитии, сообщили в пресс-службе Атырауского областного департамента здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У одного пострадавшего состояние крайне тяжелое. Ожоги 65-70 % тела. Он помещен в реанимационное отделение. Один человек госпитализирован с ожогами рук и дыхательных путей. Ещё двоим была оказана помощь и они отпущены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В областной больнице мобилизована специальная группа медиков по оказанию помощи пострадавшим. Все необходимые препараты имеются, уточнили в департаменте здравоохранения.