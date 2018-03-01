Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области
2 Марта 2018 13:19 825
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии четверых человек, пострадавших сегодня во время пожара в общежитии, сообщили в пресс-службе Атырауского областного департамента здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы Полиция оцепила здание суда в Алматы
«У одного пострадавшего состояние крайне тяжелое. Ожоги 65-70 % тела. Он помещен в реанимационное отделение. Один человек госпитализирован с ожогами рук и дыхательных путей. Ещё двоим была оказана помощь и они отпущены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
В областной больнице мобилизована специальная группа медиков по оказанию помощи пострадавшим. Все необходимые препараты имеются, уточнили в департаменте здравоохранения.
Ключевые слова: Здравоохранение, Происшествия, Атырауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- В полиции рассказали подробности о «бомбе» в суде Алматы
- Названы имена погибших и пострадавших при пожаре в Атырауской области
- В Мангистау из Узбекистана прибыли родственники погибших в аварии
- О дефиците детских врачей заявили в Алматы
- Полиция оцепила здание суда в Алматы
- Семьям погибших при пожаре в общежитии близ Атырау окажут матпомощь
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн