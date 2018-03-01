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Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области

2 Марта 2018 13:19 825
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Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в общежитии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии четверых человек, пострадавших сегодня во время пожара в общежитии, сообщили в пресс-службе Атырауского областного департамента здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У одного пострадавшего состояние крайне тяжелое. Ожоги 65-70 % тела. Он помещен в реанимационное отделение. Один человек госпитализирован с ожогами рук   и дыхательных путей. Ещё двоим была оказана помощь и они отпущены на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В областной больнице мобилизована специальная группа медиков по оказанию помощи пострадавшим. Все необходимые  препараты имеются, уточнили  в департаменте здравоохранения. 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Происшествия, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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