Медицинский поезд оказывает помощь жителям отдаленных станций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», стартовавший со станции Караганды, прибыл в Жезказган, информирует пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Медицинская бригада укомплектована врачами первой и высшей категорий. Их услугами могут воспользоваться все желающие и нуждающиеся в медицинской помощи жители центрального, северного и восточного регионов страны, включая работников и пенсионеров-железнодорожников и членов их семей.

По словам главного врача поезда Армана Абишева, на станции Жезказган идет прием пациентов.

«Поездной бригаде из 26 медработников предстоит большая работа, пациенты ждут нас на отдаленных станциях», - отметил он.

По словам директора Корпоративного фонда «Фонд социальных проектов» АО «НК «ҚТЖ» Ербола Кенгербаева, график движения поезда составляется с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях, на основании обращений граждан и запросов госорганов.

Медицинский поезд состоит из восьми вагонов, специально оборудованных для оказания многопрофильной специализированной консультативно-диагностической помощи, а также для проживания медицинского персонала. Состав оснащен по последнему слову техники, имеется возможность выйти на связь с любой клиникой и институтом для проведения срочных консультаций.

Для медицинских работников в поезде созданы все необходимые условия - интернет, душевые кабины, городской телефон, телевизоры, дизельный генератор. Организовано четырехразовое питание в вагоне-ресторане.

Поезд «Саламатты Қазақстан» будет курсировать по регионам страны до 6 ноября этого года.

Кроме того, 18 апреля со станции Алматы-1 по южным и западным областям отправится медицинский поезд «Денсаулық», который будет находиться в пути с 18 апреля по 20 декабря 2017 года.