Медальный зачет Олимпиады: Казахстан занимает 27 место
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящей в Пхенчхане Олимпиаде, сборная Норвегии лидирует в медальном зачете по итогам соревнований 23 февраля. Казахстан на 27 месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На счету норвежцев 13 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых медалей. Германия на втором месте с 13 золотыми, 7 серебряными и 6 бронзовыми медалями.
Тройку лидеров медального зачета завершают спортсмены Канады. У них 10 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Казахстанские спортсмены с одной бронзовой медалью на 27 месте.
Как сообщалось ранее, наши соотечественники 24 февраля выступят в двух видах спорта.
Напомним, на белую Олимпиаду, зажегшую свой огонь 9 февраля, спортсмены из Казахстана завоевали 57 лицензий. Они защищают честь страны в 9 видах спорта. Олимпиада проходит по 15 видам спорта, разыгрываются 102 комплекта медалей. Завершатся соревнования 25 февраля.
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