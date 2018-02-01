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Медальный зачет Олимпиады: Казахстан на 28 месте

25 Февраля 2018 02:42 634
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Медальный зачет Олимпиады: Казахстан на 28 месте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящей в Пхенчхане Зимней Олимпиаде сборная Норвегии лидирует в медальном зачете по итогам соревнований 24 февраля. Казахстан занимает 28 место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сборная Норвегии завоевала 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. Германия занимает второе место: в ее копилке 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В тройке лидеров медального зачета также команда Канады - 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Казахстанские спортсмены с одной бронзовой медалью - на 28 месте.

Напомним, казахстанцы на Олимпиаде в Пхенчхане представляют страну в 9 видах спорта. Олимпиада проходит по 15 видам спорта, разыгрываются 102 комплекта медалей. 

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Ключевые слова: Спорт, Олимпиада,
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Автор:

Касымова Эльмира

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