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Мечеть, церковь и акимат Усть-Каменогорска помогли погорельцам

26 Февраля 2018 18:48 412
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Мечеть, церковь и акимат Усть-Каменогорска помогли погорельцам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Помощь оказали жительнице Усть-Каменогорска, у которой при пожаре полностью сгорел дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне дня Благодарности акиматом города Усть-Каменогорска, представителями Восточно-Казахстанской областной мечети имени Халифа Алтай и Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии была оказана благотворительная помощь Наталье Мельниковой, которая с маленьким ребенком на руках в морозные дни осталась на улице.

Женщина благодарна всем жителям, друзьям и родственникам, которые не остались в стороне и оказали материальную и моральную помощь.

«На сегодняшний день сгоревший дом восстановлен, ведутся ремонтные работы, - рассказали в социальных сетях представители пресс-службы городского акимата.

Пожар произошел в январе этого года. Всё это время женщина с ребенком скиталась по знакомым и родственникам.


Мечеть, церковь и акимат Усть-Каменогорска помогли погорельцам 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Благотворительность, Религия,
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Автор:

Людмила Малько

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