Мечеть, церковь и акимат Усть-Каменогорска помогли погорельцам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Помощь оказали жительнице Усть-Каменогорска, у которой при пожаре полностью сгорел дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне дня Благодарности акиматом города Усть-Каменогорска, представителями Восточно-Казахстанской областной мечети имени Халифа Алтай и Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии была оказана благотворительная помощь Наталье Мельниковой, которая с маленьким ребенком на руках в морозные дни осталась на улице.



Женщина благодарна всем жителям, друзьям и родственникам, которые не остались в стороне и оказали материальную и моральную помощь.



«На сегодняшний день сгоревший дом восстановлен, ведутся ремонтные работы, - рассказали в социальных сетях представители пресс-службы городского акимата.



Пожар произошел в январе этого года. Всё это время женщина с ребенком скиталась по знакомым и родственникам.





