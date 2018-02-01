Мечеть, церковь и акимат Усть-Каменогорска помогли погорельцам
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Помощь оказали жительнице Усть-Каменогорска, у которой при пожаре полностью сгорел дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Накануне дня Благодарности акиматом города Усть-Каменогорска, представителями Восточно-Казахстанской областной мечети имени Халифа Алтай и Усть-Каменогорской и Семипалатинской Епархии была оказана благотворительная помощь Наталье Мельниковой, которая с маленьким ребенком на руках в морозные дни осталась на улице.
Женщина благодарна всем жителям, друзьям и родственникам, которые не остались в стороне и оказали материальную и моральную помощь.
«На сегодняшний день сгоревший дом восстановлен, ведутся ремонтные работы, - рассказали в социальных сетях представители пресс-службы городского акимата.
Пожар произошел в январе этого года. Всё это время женщина с ребенком скиталась по знакомым и родственникам.
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