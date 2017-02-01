Мажилисмены разъяснили полицейским Послание Президента в Костанае  

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Делегация депутатов Мажилиса Парламента РК, находящихся с рабочей поездкой в Костанайской области, встретилась с личным составом местных органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи обсуждались основные направления Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». По словам заместителя начальника ДВД Нуридина Дауылбаева, «для сотрудников полиции Послание обозначило дальнейшие приоритеты в работе по обеспечению законности и соблюдению конституционных прав граждан».

Об основных положениях важного документа рассказали депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию Айгуль Нуркина, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова и член комитета по экономической реформе и региональному развитию Айзада Курманова.

О четвертом приоритете Послания - улучшении качества человеческого капитала - подробно говорила депутат Айгуль Нуркина.

«Президент в Послании отмечает, что в настоящее время 90 процентов информации создается в мире на английском языке, - сказала она. - Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без овладения английским языком Казахстан не достигнет общенационального прогресса».

По словам депутата, в первую очередь бесплатное образование должно охватить безработную и самозанятую молодежь, а также людей трудоспособного возраста, не имеющих профессионального образования.

Нужно дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств.

«Наряду с системой образования изменится и система здравоохранения, - отметила депутат Нуркина. - С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Причем здоровье полицейских будет по-прежнему поддерживаться за счет государства».







Говорила Нуркина и о третьем направлении - социальном обеспечении, особо отметив: «С 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20 процентов к уровню 2016 года. Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе».

Секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан Светлана Бычкова Светлана отметила, что пятый приоритет Послания Президента народу Казахстана «Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией» тесно связан с Планом нации «100 конкретных шагов» и с предстоящей конституционной реформой.

«Многие направления уже реализованы, - считает депутат Бычкова. - Это и создание местной полицейской службы, и укрепление службы пробации. Механизмы социально-правовой помощи условно-осужденным помогли снизить рецидивную преступность в стране на 30 процентов. Что касается деятельности органов внутренних дел, то в настоящее время работа направлена на устранение пробелов, коллизий вновь принятых Кодексов, которые претерпели радикальные изменения. Естественно, необходимо время, для того чтобы проявились проблемные вопросы и необходимо время для внесения системных изменений. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе проделал большую работу в этом направлении. Была проанализированы все вопросы, пожелания которые поступили на встречах с практическими работниками, учитывался международный правовой опыт. С участием органов прокуратуры и судов были проведены Парламентские слушания по изменению действующих кодексов. Выработаны рекомендации, которые согласованы с правоохранительными органами и судами, в ближайшее время они появятся на сайте Мажилиса РК. Направления, в которых будет в дальнейшем развиться уголовное право, - это гуманизация и декриминализация».







По словам Бычковой, до апреля текущего года будут внесены предложения по значимым изменениям Уголовно-процессуального кодекса РК, которые коснутся перераспределения функций и изменения некоторых процессуальных механизмов.

«Они будут касаться процедуры возбуждения уголовного дела, - пояснила депутат. - Сегодня ясно, что нужен некий фильтр заявлений, который бы позволял возбуждать уголовные дела, имеющие перспективу. Вопросы, связанные с отдельными стадиями судопроизводства, предстоит еще обсудить».

Делегация мажилисменов также ознакомилась с работой Центра оперативного управления УВД города Костаная и посетила музей ДВД Костанайской области.

Как сообщалось ранее, депутаты начали в Костанайской области работу по разъяснению Послания, которая продлится со 2 по 10 февраля. Встречи проходят в градообразующих предприятиях области, на объектах социальной сферы, в сельских округах, а также с преподавательским составом вузов и студенческой молодежью.



