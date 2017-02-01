Мажилисмены проводят активные встречи с избирателями Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК прибыли в Костанайскую область с рабочей поездкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе делегации - мажилисмены Айгуль Нуркина, Айзада Курманова, Светлана Бычкова, Сергей Симонов, Аскар Базарбаев.

В насыщенной программе визита запланирован ряд встреч депутатов с населением, трудовыми коллективами, членами первичных партийных организаций. Во время встреч мажилисмены будут разъяснять основные положения Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Сегодня депутаты Мажилиса Парламента РК посетили ТОО «Сарыарка АвтоПром» (АО «Агромашхолдинг»), где ознакомились с работой предприятия и провели встречу с трудовым коллективом.

Депутат Айгуль Нуркина в беседе с рабочими обратила внимание на приоритетные направления Послания, такие как модернизация рынка труда и расширение бизнес-среды.

«Вводятся новые «дорожные карты и реформируются Центры занятости, на базе которых предполагается создать единую онлайн-платформу по всем вакантным рабочим местам и всем населенным пунктам, - отметила депутат. - К слову, именно по «дорожным картам», которые будут разработаны акиматами, запланирована переподготовка сокращаемых работников в стране и их дальнейшее трудоустройство».

Депутат рассказала также о Программе продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, к реализации которой Правительство приступило уже в этом году.

«Благодаря данной программе граждане на селе или в городе смогут получить микрокредит до 16 миллионов тенге для своего бизнеса, - сообщила Нуркина. - Кроме того, планируется организация обучения бизнесу и финансовой грамотности. Акцент в программе будет сделан на развитии семейного бизнеса».

Депутат Айзада Курманова в беседе с коллективом «СарыаркаАвтоПром» особо подчеркнула, что в нынешнем Послании Главы государства «сделан акцент на развитие агропромышленного комплекса, машиностроения, что непосредственно касается Костанайского региона».

«Главой государство четко обозначен приоритет дальнейшего развития производства электромобилей с экспортной ориентацией, где планируется создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест для казахстанцев. - отметила Курманова. - На сегодня, как уже отмечал Нурсултан Назарбаев, два проекта уже запущены, один из которых - как раз ваш завод электрических автомобилей JAC».

В ходе встречи депутат Мажилиса Парламента Светлана Бычкова рассказала о предлагаемых конституционных реформах, озвученных в Обращении Главы государства, в частности, перераспределении полномочий между ветвями власти.

Сегодня же состоялась встреча мажилисменов с профессорско-преподавательским составом, студентами КГУ им. А. Байтурсынова и коллективом Департамента внутренних дел Костанайской области, а также прием граждан депутатами Мажилиса Парламента Сергеем Симоновым и Аскаром Базарбаевым, который они провели в Костанайском городском филиале партии «Нұр Отан».

Пресс-служба партийного филиала сообщает, что накануне группа депутатов встретилась и провела беседу по основным положениям Послания с членами региональной Ассоциации деловых женщин и активом областного филиала партии «Нұр Отан».