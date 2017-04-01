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Мажилисмен Сабильянов предлагает провести ревизию отремонтированных дорог

Мажилисмен Сабильянов предлагает провести ревизию отремонтированных дорог
10 Апреля 2017 11:42 248

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов предлагает провести ревизию прошедших реконструкцию автодорог на предмет их качества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нередки случаи, когда вскоре после проведения ремонта, реконструкции автодорог происходит их разрушение. В связи с этим, видимо, министерству и правоохранительным органам необходимо провести аудит и ревизию по качеству сдающихся в эксплуатацию автодорог с привлечением общественности, независимых экспертов», - сказал Сабильянов в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.

Депутат добавил, что национальной компании «КазАвтоЖол» необходимо работать с добросовестными компаниями, которые выполняют контрактные обязательства.

«В 2016 году национальная компания «КазАвтоЖол» обратилась в суды с 21 иском, связанными с закупками товаров, работ и услуг. Однако, споры возникают не только по причине недобросовестных подрядчиков, но и в связи с действиями самого «КазАвтоЖола» в ходе проведения закупок. Настало время принять новый закон о закупках, который будет регулировать проведение закупок субъектами квазигосударственного сектора и обеспечит ответственность должностных лиц, прозрачность их деятельности, в том числе АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», - заключил депутат.

Ключевые слова: Мажилис,
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