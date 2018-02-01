Мажилисмен Бекболат Тлеухан: Школьная программа слишком трудна для детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьная программа слишком трудна для детей. Такое мнение высказал депутат Бекболат Тлеухан на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действительности, на усвоение букв способному ребенку нужно 22-24 дня, малоспособному - самое большее, 60 дней. А мой сын-первоклассник сегодня, 26 февраля, до сих на букве «Ю». Учится уже 7 месяцев, а еще не все буквы узнал. Как это? Кроме того, у ребенка нет возможности играть. Утром уходит в 8.30, вечером приходит в 17.00. Ни знаний, ни детского отдыха. И не может посещать кружки борьбы, домбры и другие. Вы говорите о том, что программы обновленные, и этим отвлекаете внимание. В действительности, все не так. Раньше дети уходили в 8 часов, приходили в час. И ходили на борьбу, ухаживали за скотом, играли на улице, то есть, все успевали», - сказал Б. Тлеухан, подчеркнув, что школьная программа слишком трудная для детей.

Депутат отметил, что в советское время первоклассник прощались с букварем уже 10 декабря. Поэтому программу нужно менять.

Мажилисмен также напомнил, что в прошлом году в Парламенте обсуждался вопрос об учебниках. И тогда министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сказал, что министерство напрямую ответственно за выпуск учебников. Но учебники продолжают печататься, и это делается в интересах частных компаний.

В свою очередь, вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что не считает новые программы слишком трудными для школьников.

В заключение депутат Б. Тлеухан предложил пригласить в Мажилис министра Е. Сагадиева для обсуждения вопроса вместе с педагогами-практиками.

Напомним, депутат Бекболат Тлеухан в феврале 2017 года при обсуждении недостатков школьных учебников на правительственном часе вызвал министра Е. Сагадиева на словесную дуэль в средствах массовой информации.