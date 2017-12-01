Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Азербайджаном об автоперевозках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16 процентов и составил 6,2 тысячи тонн. Соглашением устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентируются виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений. Реализация данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автоперевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества», - сказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, представляя законопроект.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что в последние 10 лет автоперевозки между двумя странами осуществлялись без специального соглашения, поскольку аналогичное соглашение, заключенное в 1996 году, утратило силу в 2005 году. После реализации соглашения не будут требоваться специальные бланки разрешений на перевозку почтовых отправлений, оборудования для спортивных мероприятий, выставок, театральных декораций.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что перерыв перед заключением нового соглашения обусловлен тем, что в течение нескольких лет велись переговоры с азербайджанской стороной. Процесс был ускорен в результате визита Главы государства в Азербайджан в апреле текущего года, когда и было подписано соглашение.