Мажилис одобрил ратификацию конвенции с Ирландией об избежании двойного налогообложения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил проект Закона «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конвенция, во-первых, дает возможность, путем разделения прав налогообложения между договаривающимися государствами, избежать двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами государств. Во-вторых, путем создания благоприятных условий для инвестиций, открывается возможность для укрепления и расширения экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией. В-третьих, обмен информации по вопросам налогообложения между уполномоченными органами двух государств будет способствовать предотвращению уклонения от налогообложения», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя законопроект.

По его словам, отдельными статьями Конвенции предусмотрен порядок налогообложения доходов артистов, спортсменов, государственных служащих и студентов, осуществляющих свою деятельность в договаривающихся государствах. Например, для государственных служащих - если физическим лицам, осуществляющим свою деятельность в Ирландии для Казахстана, выплачивается зарплата или пенсия, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане. Соответственно, также облагаются налогом только в Ирландии доходы государственных служащих Ирландии, работающих в Казахстане.

Министр привел статистические данные о торговле между Казахстаном и Ирландией. Объем товарооборота между двумя странами за последние 10 лет составил 1 млрд 180 млн долларов США. В 2016 году этот показатель составил 139 млн долларов США. Основные экспортные товары Казахстана - каменный уголь, газ и аппараты для разделения дымов. В структуре импорта преобладают вакцины, лекарства и оборудование для их производства, напитки и парфюмерия. Инвестиции из Ирландии в Казахстан за последние 10 лет составили 1 млрд долларов США.