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Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК РК Натальи Годуновой

28 Февраля 2018 10:26 876
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Мажилис досрочно прекратил полномочия члена ЦИК РК Натальи Годуновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис досрочно прекратил полномочия члена Центральной избирательной комиссии  РК Натальи Годуновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Мажилис поступило заявление о досрочном прекращении по собственному желанию полномочий члена Центральной избирательной комиссии РК Натальи Годуновой. Отметим, что Указом Главы государства 20 февраля текущего года Годунова была назначена  председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК», - отметил  председатель Комитета по судебно-правовой реформе Мажилиса Нурлан  Абдиров в ходе пленарного заседания палаты.

Напомним, Наталья Годунова в декабре 2017 года в ходе планарного заседания Мажилиса Парламента РК была назначена членом Центральной избирательной комиссии. 


Фото: kogamtv.kz

 

 

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Ключевые слова: Отставки , Другие государственные органы, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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