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Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы

20 Декабря 2017 16:33 430
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Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд на пешехода со смертельным исходом произошел в Алматы в микрорайоне «Айгерим» по улице Строительная, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы
Со слов очевидцев, автомашина Mazda двигалась по улице Строительная в северном направлении. Водитель не заметил, пешехода, перебегающего дорогу, и сбил его.  51-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы 
Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы 

Ранее водитель ассенизатора в Алматы на скорости насмерть сбил пожилого пешехода

В этот же день в районе рынка «Алтын орда» случился наезд со смертельным наездом. Водитель скрылся с места ДТП.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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