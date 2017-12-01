Mazda сбила насмерть пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наезд на пешехода со смертельным исходом произошел в Алматы в микрорайоне «Айгерим» по улице Строительная, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Со слов очевидцев, автомашина Mazda двигалась по улице Строительная в северном направлении. Водитель не заметил, пешехода, перебегающего дорогу, и сбил его. 51-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.







Ранее водитель ассенизатора в Алматы на скорости насмерть сбил пожилого пешехода

В этот же день в районе рынка «Алтын орда» случился наезд со смертельным наездом. Водитель скрылся с места ДТП.