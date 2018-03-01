Маулен Ашимбаев поздравил долгожительницу с 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Нұр Отан» в преддверии Международного женского дня проводит акцию «Ел аналары». Партийцы во всех регионах страны в эти дни поздравляют женщин, чей жизненный путь составляет сто и более лет. Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев посетил дом 103-летней жительницы Астаны Даны Досполовой и поздравил ее с наступающим праздником, сообщили в пресс-службе партии.

Долгожительница, которую поздравили партийцы, родилась 12 сентября 1915 года в поселке Жантеке Кургальджинского района. Дана-апа - ветеран труда, труженик тыла, работала поваром при строительстве знаменитой Транссибирской железнодорожной магистрали.

Вручая подарки от имени партии и ее рредседателя, Маулен Ашимбаев отметил, что женщины, которых в эти дни поздравляют партийцы, являются олицетворением стойкости духа и сильного характера. Они с достоинством пережили самые тяжелые события прошлого века. Сегодня наши мамы и бабушки живут в Независимом Казахстане, воспитывают своих детей, внуков и правнуков.

«На ваши хрупкие плечи легла непосильная ноша по обеспечению фронта боеприпасами и продовольствием, это вы восстанавливали экономику страны в послевоенные годы, приложили не мало усилий по освоению целины и при строительстве крупных промышленных предприятий. Но самое главное, вы вырастили и воспитали сразу несколько поколений достойных граждан нашей полиэтничной и дружной страны. Спасибо вам! Крепкого вам здоровья!», - сказал в своем поздравлении первый заместитель председателя партии «Нұр Отан».





Всего в Казахстане сегодня проживает порядка 415 женщин, достигших 100-летнего возраста. Самое большое количество долгожительниц в Южно-Казахстанской области (около 80 человек). Акция «Ел аналары» проводится нуротановцами по всей стране, в эти дни они поздравляют женщин - ветеранов войны и труда во всех областных центрах и даже в самых отдаленных аулах.

«Подобные мероприятия это хороший пример для нашей молодежи. Мы должны учить молодое поколение хранить и передавать из поколения в поколение прекрасные традиции нашего народа. Партия «Нұр Отан» и дальше будет уделять большое внимание социальным вопросам», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.