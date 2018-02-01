Маулен Ашимбаев посетил центр для особенных детей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев совершил рабочую поездку в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маулен Ашимбаев начал рабочий визит с одного из дневных центров в Алматы для детей с особыми потребностями. Открытие этого отдела было инициировано и поддержано партией «Нур Отан» для реализации партийного проекта «Будущее без барьеров». Во время поездки в центр руководство партии пожертвовало для центра логопедический комплекс «Дэльфа». Благодаря ему дети могут легко выполнять различные задачи для речи, словарных упражнений.

«Планируется активизировать работу социальной сферы в соответствии с поручением Президента по модернизации партии. В связи с этим будут пересмотрены все партийные проекты, направленные на поддержку людей с инвалидностью, ветеранов и низким социальным достатком, их поддержка будет увеличена», - сказал Маулен Ашимбаев.

Сейчас 30 детей получают специальную реабилитацию и обучение в этом центре. В городе действуют три таких подразделения, в которых находится 200 детей. По сообщению пресс-службы алматинского городского отделения партии «Нур Отан», в Жетысуйском и Наурызбайском районах будут открыты два аналогичных подразделения. Маулен Ашимбаев ознакомился с работой центра и увидел специальные комнаты для реабилитации и адаптации детей. На встрече с сотрудниками центра он подчеркнул, что партия уделяет особое внимание поддержке молодых казахстанцев, нуждающихся в особой заботе. Дети получили специальные подарки от партии.

Фото: nurotan.kz