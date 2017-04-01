Погода
Астана 10 °С
Алматы 19 °С
Курс валют
USD 311.37
EUR 330.30
RUB 5.47
CNY 45.13

Маулен Ашимбаев: Переход на латиницу - прогрессивный шаг для Казахстана

Маулен Ашимбаев: Переход на латиницу - прогрессивный шаг для Казахстана
12 Апреля 2017 15:22 289

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение Президента РК Нурсултана Назарбаева по поводу перехода казахского языка на латиницу, озвученного в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

«Вы знаете, что вопрос о переходе на латиницу поднимается не первый раз. В Послании Главы государства несколько лет тому назад вопрос был четко обозначен. В целом, я считаю, это правильный шаг. Это прогрессивный шаг для нашей страны и мы должны понимать, что нам будет необходим какой-то определенный переходный период.

Есть определенные сложности, связанные с подготовкой населения, с проведением разъяснительной работы, необходимых научных разработок в этом направлении. Но в стратегической перспективе, я считаю, что переход на латиницу для нашей страны - правильный шаг, который отвечает национальным интересам нашего государства. (...)

Это должно происходить поэтапно, спокойно. Госорганы не должны превращать этот процесс в «кампанейщину», - сказал он журналистам после пленарного заседания Мажилиса Парламента.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Мажилис,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив