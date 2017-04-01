Маулен Ашимбаев: Переход на латиницу - прогрессивный шаг для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение Президента РК Нурсултана Назарбаева по поводу перехода казахского языка на латиницу, озвученного в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

«Вы знаете, что вопрос о переходе на латиницу поднимается не первый раз. В Послании Главы государства несколько лет тому назад вопрос был четко обозначен. В целом, я считаю, это правильный шаг. Это прогрессивный шаг для нашей страны и мы должны понимать, что нам будет необходим какой-то определенный переходный период.



Есть определенные сложности, связанные с подготовкой населения, с проведением разъяснительной работы, необходимых научных разработок в этом направлении. Но в стратегической перспективе, я считаю, что переход на латиницу для нашей страны - правильный шаг, который отвечает национальным интересам нашего государства. (...)



Это должно происходить поэтапно, спокойно. Госорганы не должны превращать этот процесс в «кампанейщину», - сказал он журналистам после пленарного заседания Мажилиса Парламента.