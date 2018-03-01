Маулен Ашимбаев: Инициативы Президента дадут хороший импульс развитию государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые социальные инициативы Главы государства дадут хороший импульс развитию государства. Такое мнение высказал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев на заседании Общенациональной Коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в гостинице «Хилтон», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициативы Главы государства появились своевременно и они дадут хороший импульс развитию нашего государства. Вторая особенность этих инициатив в их актуальности. Глава государства отметил в своем выступлении наиболее узловые социальные проблемы и обозначил конкретный механизм решения этих проблем. Сегодня, без преувеличения, обеспечение доступным жильем, обеспечение доступных механизмов для приобретения жилья является одной из главных социальных проблем для нашего общества. Несмотря на то, что в последние годы очень много жилья строится, в частности в прошлом году было построено рекордное количество жилья, более 11 миллионов квадратных метров, все равно - сегодня сотни тысяч казахстанских семей хотят приобрести свое жилье, или улучшить свои жилищные условия», - сказал М.Ашимбаев.

По его словам, реализация пяти новых социальных инициатив Главы государства позволит решить ряд других проблем. Например, вопросы формализации людей, которые получают заработную плату на руки и не платят налоги в силу того, что их трудно платить при низкой зарплате.

Еще одна особенность новых инициатив, по мнению М.Ашимбаева, заключается в мультипликативном эффекте. Реализация этих инициатив будет способствовать развитию экономики в целом, и ее отдельных отраслей. Например, несколько миллионов человек получат налоговую льготы, это будет равнозначно увеличению их зарплаты. В свою очередь, это приведет к повышению покупательского спроса населения, который стимулирует предложение и все это приводит к росту экономики.

Четвертой особенностью инициатив Президента М.Ашимбаев назвал то, что их можно рассматривать, как инвестиции в будущее страны. Особенно, в части обеспечения доступности высшего образования - дополнительное выделение грантов на технические специальности.

Кроме всего перечисленного, М.Ашимбаев отметил такую особенность инициатив Президента - их конкретность и эффективность. Они подразумевают четкие параметры, четкие сроки реализации.