АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Материнская смертность возросла в Казахстане на 4,5% за первые шесть месяцев 2017 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

Самый высокий показатель, по его словам, наблюдается в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Алматинской областях.

При этом по общей смертности показатель в республике снизился почти на 2% и составил 7,46%.

«Наиболее высокий показатель отмечается в 6 регионах: Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области», - сообщил вице-министр, отчитываясь по итогам работы за первое полугодие на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

Говоря о причинах смертей, Алексей Цой усомнился в их правдивости.

«Анализ последних трех лет показал, что первое место занимает смертность от болезней системы кровообращения (БСК), второе - смертность от органов дыхания. На первое полугодие 2017 года - аналогичная ситуация, что вызывает некие сомнения, так как во всем мире второе место занимает смертность от злокачественных образований, после смертности от БСК. Кроме этого, показатель смертности от БСК значительно ниже, почти в два раза, чем в странах ОЭСР. Считается целесообразным провести анализ причин смертности», - отметил он.