Матчи Кубка Дэвиса покажет в прямом эфире казахстанский телеканал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прямом эфире телеканала «Kazsport» покажут Кубок Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

С 7 по 9 апреля 2017 года в Национальном Теннисном центре Астаны состоится матч Кубка Дэвиса (I группа зоны Азия/Океания), где мужская сборная Казахстана поборется за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Китая.

Мужская сборная Казахстана по теннису - регулярный участник Мировой группы. В разные годы наша команда выигрывала у сборных Швейцарии, Италии и Чехии. В сентябре 2016 года сборная Казахстана проиграла сборной России и выбыла из мировой группы. В этом году наши теннисисты намерены вернуться в группу лидирующих команд. Как известно, матчи сборной Казахстана собирают огромную аудиторию.



Стоит отметить, на днях определился окончательный состав национальной сборной Казахстана на матч первой группы зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса против команды Китая. Капитан Казахстана Диас Доскараев вызвал на встречу Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова и Дмитрия Попко. А капитан сборной Китая Вей Джианг пригласил Ди У, Цзе Чжанга, Мао-Ксин Гонга и Янь Байа.