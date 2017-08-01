Матч между «Астаной» и «Селтиком» покажут в летнем кинотеатре на Арбате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Матч между футбольными клубами "Астана" и "Селтик" из Шотландии, который состоится в рамках самого престижного клубного турнира - Лиги чемпионов УЕФА, будет транслироваться в прямом эфире 16 августа в 00:45 на экране летнего кинотеатра в Сарыаркинском районе Астаны.

Об этом сообщил акимат района «Сарыарка» в Фейсбук.

В текущем сезоне ФК "Астана" успешно прошел 2 и 3 квалификационные раунды европейского турнира, обыграв в двухматчевом противостоянии латвийский "Спартак" (1:0, 1:1) и польскую "Легию" (3:1, 0:1). Свою очередь, "Селтик" одолел "Линфилд" из Северной Ирландии (2:0, 4:0) и норвежский "Русенборг" (0:0, 1:0).

Теперь путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов, где выступают гранды мирового футбола, наши спортсмены разыграют с шотландцами. Ответный матч раунда плей-офф состоится 22 августа на стадионе "Астана-Арена".



Акимат района «Сарыарка» пригласил на Арбат всех любителей футбола поддержать свою команду.