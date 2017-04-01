Матч «Боруссия» - «Монако» перенесён из-за взрыва

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» по дороге на стадион, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел после отъезда игроков из отеля к стадиону «Сигнал Идуна Парк», где должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако».



По данным полиции, в результате взрыва пострадал один человек. В СМИ появилась информация, что ранения получил защитник «Боруссии» Марк Бартра.



«Боруссия» официально объявила, что игра будет перенесена на 12 апреля.