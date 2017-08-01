Матч «Астана» - «Селтик» будет транслироваться на LED-экране Казмедиацентра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый матч команд «Селтика» и «Астаны» состоится 16 августа в Глазго, ответный пройдет 22 августа в столице Казахстана на стадионе «Астана Арена», передает медиацентр столичного акимата.

В ночь с 16 на 17 августа, помимо экрана летнего кинотеатра на столичном Арбате, матч будет транслироваться в прямом эфире на большом LED-экране Казмедиацентра со стороны бульвара Нуржол. Начало матча в 00:45 по времени Астаны.

Напомним, что в текущем сезоне ФК «Астана» успешно прошел 2-й и 3-й квалификационные раунды европейского турнира, обыграв в двухматчевом противостоянии латвийский «Спартак» (1:0, 1:1) и польскую «Легию» (3:1, 0:1). В свою очередь, «Селтик» одолел «Линфилд» из Северной Ирландии (2:0, 4:0) и норвежский «Русенборг» (0:0, 1:0).