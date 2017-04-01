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Мать трех пар близнецов получила золотую подвеску в ЮКО

Мать трех пар близнецов получила золотую подвеску в ЮКО
10 Апреля 2017 16:26 97

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ -  Жительнице Тулькубасского района Южно-Казахстанской области  Улбосын Жасымбековой, родившей на свет три пары близнецов, вручили золотую подвеску, передает  МИА «Казинформ».

Многодетной матери восьмерых детей подвеску в торжественной обстановке вручил аким района Нурбол Турашбеков. 33-летняя женщина родила три пары близнецов и еще двух детей. По словам врачей, такое явление очень редкое явление для Казахстана. 

Родители близнецов работают в районной больнице врачами. Молодая семья приехала в район жить по программе «С дипломом в село» и их сразу обеспечили жильем.

Случаи рождения двойняшей и тройняшек в Казахстане не редкость. В марте в Таразе, в семье военнослужащего Максата Иманбекова и его супруги Аиды Жебегеновой  родились тройняшки Дархан, Шерхан и Ерхан. В январе жительница Мангистауской области 33-летняя Акмарал Жалжанова стала мамой в пятый раз. У нее родились трое детей: две девочки и один мальчик. До последнего момента не было известно о тройне. Диагноз стоял «двойня», даже УЗИ, а женщина проходила его неоднократно, диагностировало двойню.

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область,
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