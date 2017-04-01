Мать трех пар близнецов получила золотую подвеску в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Жительнице Тулькубасского района Южно-Казахстанской области Улбосын Жасымбековой, родившей на свет три пары близнецов, вручили золотую подвеску, передает МИА «Казинформ».

Многодетной матери восьмерых детей подвеску в торжественной обстановке вручил аким района Нурбол Турашбеков. 33-летняя женщина родила три пары близнецов и еще двух детей. По словам врачей, такое явление очень редкое явление для Казахстана.



Родители близнецов работают в районной больнице врачами. Молодая семья приехала в район жить по программе «С дипломом в село» и их сразу обеспечили жильем.



Случаи рождения двойняшей и тройняшек в Казахстане не редкость. В марте в Таразе, в семье военнослужащего Максата Иманбекова и его супруги Аиды Жебегеновой родились тройняшки Дархан, Шерхан и Ерхан. В январе жительница Мангистауской области 33-летняя Акмарал Жалжанова стала мамой в пятый раз. У нее родились трое детей: две девочки и один мальчик. До последнего момента не было известно о тройне. Диагноз стоял «двойня», даже УЗИ, а женщина проходила его неоднократно, диагностировало двойню.