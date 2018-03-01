Мать с дочерью погибли в жутком ДТП в Алматы
14 Марта 2018 00:31 308
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В жутком ДТП погибли женщина и ее дочь 3-4 лет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
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Как рассказали очевидцы, автомашина Audi, направляясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на полном ходу врезалась в грузовик. При этом, на припаркованном грузовом транспорте висел предупреждающий знак. По предварительным данным, водитель иномарки не успел среагировать и допустил столкновение на скорости.
Другие подробности произошедшего выясняет полиция.
Ключевые слова: Происшествия, ДТП, Алматы,
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