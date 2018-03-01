Мать с дочерью погибли в жутком ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В жутком ДТП погибли женщина и ее дочь 3-4 лет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, автомашина Audi, направляясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на полном ходу врезалась в грузовик. При этом, на припаркованном грузовом транспорте висел предупреждающий знак. По предварительным данным, водитель иномарки не успел среагировать и допустил столкновение на скорости.

Другие подробности произошедшего выясняет полиция.











