Мать и сына спасли при пожаре в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Семее произошло возгорание в 2-квартирном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступил в 21 часов 18 минут и через несколько минут пожарные были на месте ЧП. Из окна квартиры наблюдалось сильное задымление и горение. Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в городском управлении по ЧС, по предварительной информации, в квартире могли находиться люди.

На полу в квартире спасатели обнаружили мужчину и женщину. Они были уже в бессознательном состоянии. Ими оказались 76-летняя хозяйка квартиры и ее 55-летний сын. Пожарным удалось спасти их, вытащив обоих из огня. К тому времени в помещении спальни и гостиной горели постельные принадлежности, личные вещи, а также деревянные конструкции мебели и деревянный пол.

Пострадавшие тут же были вынесены на воздух. По словам руководителя караула Асета Токтамысова, мужчина почти сразу пришел в себя, но вот его матери пришлось оказывать экстренную медицинскую помощь.

«Дежурный медик пожарной части №2 Карлыгаш Калиекова приступила к искусственному дыханию с кислородной подушкой, в результате чего женщина пришла в сознание. По приезду кареты скорой помощи пострадавшая была передана медикам и госпитализирована в почечный центр города Семея с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени». Медики сообщили, что ее жизни ничто не угрожает, так как своевременно была оказана помощь, спустя еще 2-3 минуты женщину, возможно, было бы уже не спасти, - рассказал спасатель. - Сын хозяйки после осмотра медиков от госпитализации отказался».

Он также рассказал, что при тушении пожара спасатели успели вынести из очага пожара деньги и дорогую технику - 440 тысяч тенге, ноутбук, смартфон, которые были переданы в присутствии участкового пострадавшему.