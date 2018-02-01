Мать 7 детей встретилась с семьей спустя 22 года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника 1 марта, Дня благодарности в столице прошел благотворительный концерт «Мың алғыс», организованный Казахским радио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В концерте приняли участие люди с разными судьбами - герои радиопередач «Бармысың, бауырым?!», «Ақ отау», «Жан жылуы». Одной из таких героинь стала кызылординка Дурдана Хабиболла.





Дурдана, всю жизнь мечтавшая увидеть мать, в июне прошлого года приняла участие в радиопрограмме «Жан жылуы». На ее лечение радиослушатели за сутки собрали 500 тысяч тенге, еще один человек, пожелавший остаться инкогнито, перевел на счет 1 миллион тенге. Таким образом, за неделю были собраны необходимые для лечения 2 миллиона тенге, и Дурдана смогла поехать на операцию в Москву.





На концерт Дурдана приехала специально, и на сцене концертного зала «Казахстан» спела с Гульнур Оразымбетовой.





Еще одна героиня, которой помогли радиослушатели «Жан жылуы», стала Малика, у которой была опухоль позвоночника. Необходимые на операцию средства были собраны радиослушателями за две недели. Операция успешно прошла в Израиле, и девушка смогла победить болезнь. Мама Малики Зауреш, пришедшая на концерт, поблагодарила всех радиослушателей.





Кызылординка Назерке Кадирова одна из первых героинь программы «Жан жылуы». Назерке с мужем, 7-ю детьми и братом-инвалидом проживали в однокомнатной квартире. Ее четверо детей находятся под наблюдением врача. Узнавший из передачи о жизни Назерке кызылординский предприниматель, руководитель строительной компании Темирхан Алимкулов подарил многодетной семье трехкомнатную квартиру.

По словам ведущей Акбаян Сапарбаевой, с помощью программы «Жан жылуы» оказана материальная помощь героям передачи на сумму 33 миллиона тенге. Причем благотворителями стали обычные казахстанцы и пенсионеры.







Еще один социальный проект Казахского радио - радиопрограмма «Бармысың, бауырым». С помощью программы «Бармысың, бауырым» разыскивали 353 человека, 32 человека найдены.







На концерте никого не оставила равнодушным история Раисы Лесковской, приехавшей из села Суыксай Алматинской области. Раиса Николаевна - гражданка Кыргызстана, которая 22 года назад потеряла связь со своими 7 детьми. В 90-е годы, устав от тяжелой жизни, пересекла границу, чтобы увидеть жизнь в Казахстане, но, потеряв документы, так и осталась здесь.

Только через 22 года мать на сцене благотворительного концерта «Мың алғыс» встретилась со своим сыном Анатолием. Также в ходе концерта консул Посольства Кыргызстана в Казахстане Алмазбек Куанышбекулы в торжественной обстановке вручил документы, удостоверяющие личность.







Герои радиопрограммы «Ақ отау» Казахского радио Маргулан и Гульжазира тоже стали почетными гостями концерта «Мың алғыс». Год назад Гульжазира с переломом позвоночника была прикована к постели, она лежала в больнице. Несмотря на это, молодая семья преодолела все трудности и стала примером для всего Казахстана.







По словам ведущей программы Назиры Байырбек, в Казахстане в год распадается 50 тысяч семей. Семейная радиопрограмма «Ақ отау» направлена на то, чтобы уменьшить эти показатели.

Кроме того, на благотворительный концерт «Мың алғыс» пришли жители села Кошкарбай Акмолинской области, усыновившие за один день 11 детей. Когда молодежь стала покидать село в поисках работы, местная власть решила закрыть школу. Не желая упадка и разрушения села Кайыркен стал уговаривать односельчан усыновить детей, оставшихся без попечения родителей. Взявшие на воспитание детей жители села Кошкарбай стали примером для многих.





На благотворительном вечере «Мың алғыс» были установлены ящики для пожертвований. Собранные средства пойдут на лечение годовалого Армана с диагнозом «врожденная слепота». На проведение операции на один глаз требуется около двух миллионов тенге. Стоит отметить, что находившийся в зале предприниматель Болатбек Жоланулы взял на себя оплату расходов на дорогу до Санкт-Петербурга и обратно Армана и его родителей.







Напомним, в Казахстане впервые отметили День Благодарности в 2016 году. 14 января 2016 года Президент Н.А. Назарбаев день образования Ассамблеи народа Казахстана - 1 марта объявил Днем благодарности. Этот день - день преклонения перед общей историей многонационального народа Казахстана, поддержки благотворительных традиций, социальной солидарности и взаимопомощи.

















Автор: Айжан Серікжанқызы



Перевод: Сания Кутбанова